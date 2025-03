Juventusnews24.com - Juventus Women, la FIGC ha nominato la top 11 di questo fine settimana in Serie A femminile: ci sono tre bianconere! Le nomine ufficiali

di RedazioneNews24, citre giocatricia comporre parte della top 11 della: ecco le scelte fatte Lahala squadra delladopo la prima giornata delle due Poule del campionato di. Il massimo organo istituzionale del pallone italiano ha scelto tre giocatrici della, che domenica ha battuto la Roma. Ecco chi.«Per la precisione, tre lepresenti: Girelli, Lenzini e Kullberg. Come sempre, vediamo le motivazioni.? Martina Lenzini: Il difensore della, oltre ad aver servito un assist nel 4-3 sulla Roma, è stata la giocatrice bianconera con la più alta percentuale di passaggi riusciti inturno diA (88% – 22/25).? Emma Kullberg: La bianconera è stata la giocatrice che in questa giornata diA ha effettuato più respinte difensive di testa (sette); in generale, solo Pisani (10) ne ha registrate più della juventina (otto come Breitner).