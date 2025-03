Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Atalanta: le probabili formazioni

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Entrambe le squadre si giocano un posto in Champions League, ma con un sguardo anche allo scudetto.vssi giocherà domenica 9 marzo 2025 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La doppia eliminazione da Coppa Italia è Champions League hanno depresso i bianconeri che però si sono rialzati subito battendo il Verona nell’ultimo turno di campionato per la quinta vittoria consecutiva che ora vale il quarto posto a meno sei dal vertice. Ad undici giornate dal termine la squadra di Thiago Motta può ancora considerarsi in corsa per il titolo.Al contrario dei bianconeri, i bergamaschi avevano iniziato la stagione in modo entusiasmante con ben 14 risultati utili consecutivi che li avevano spediti al vertice della classifica.