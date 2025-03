Juventus Scudetto missione impossibile | l’ambiente ci crede davvero? Rivelazione sullo spogliatoio bianconero Cosa filtra

Juventusnews24.com - Juventus, Scudetto missione (im)possibile: l’ambiente ci crede davvero? Rivelazione sullo spogliatoio bianconero. Cosa filtra

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24ma in fondo ci si: lasuldopo il -6Su Repubblica Torino si parla die di sogno. Ecco lasul– «È, ma in fondo ci credo. Potrebbe essere riassunto in questo modo lo stato d’animo del, reduce da dieci giorni folli in cui non si è fatto mancare nulla, in positivo e in negativo. . Oggi laè a 6 punti dalla capolista Inter con undici partite da giocare e un calendario che, se si esclude quello del Napoli, è il più agevole tra le quattro coinvolte nella corsa. Il profilo resta basso».Leggi sunews24.com