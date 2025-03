Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, il Giudice Sportivo ferma una pedina importante per Brambilla! Ecco chi è lo squalificato e quanto resterà out!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Gen, ilè costretto are un giocatore a disposizione dichi è il giocatore in questione e persarà indisponibileC’è anche un giocatore dellaGen tra gli squalificati di questa 29^ giornata appena trascorsa. Il calciatore in questione è Javier Gil Puche.Il difensore spagnolo della Seconda Squadra bianconera saràto per un solo turno e pertanto non potrà giocare la partita contro il Team Altamura prevista per sabato, 8 marzo alle 17:30.Leggi sunews24.com