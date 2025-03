Juventusnews24.com - Juve dall’inferno a un finale clamoroso: patto nello spogliatoio tra tecnico e squadra. Il retroscena dalla Continassa

di RedazionentusNews24a untra Thiago Motta e la suadopo il Verona. IlIn pochissimo tempo laè passata dall'inseguire una qualificazione alla prossima Champions League vitale per le casse e per il progetto dei bianconeri negli anni futuri a sognare qualcosa di più grande.Nessuno lo nomina apertamente, ma locrede di avere le armi per poter contendere questo scudetto alle tre che in questo momento le stanno davanti raccolte in pochi punti (Atalanta, Napoli e Inter). A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.