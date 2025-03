Juventusnews24.com - Juve Atalanta, Gasperini può recuperare quel big per la sfida di domenica allo Stadium: è corsa contro il tempo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24puòbig per ladi: èilin vista dello sdirettosera la, reduce dal successo internoil Verona, ospiterà l’nellavalevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A con l’obiettivo di agganciarla al terzo posto.Sono giorni decisivi per capire se Hien potrà essere della partita. Stando a quanto riportato da Tuttosport il difensore sta dando indicazioni incoraggianti ma da Zingonia ancora non si sbilanciano circa una sua presenza: decisivi i prossimi giorni.Leggi suntusnews24.com