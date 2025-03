.com - Jovanotti, partito da Pesaro il PalaJova!, la scaletta del tour

Leggi su .com

Lorenzoè tornato sul palco con un sold out aper la data zero del suo!, ecco lacompletaLorenzoè on stage! Come un elastico si è allontanato, ha accumulato energia e ora è arrivato il momento di esplodere. Più di due anni per prendere lo slancio per arrivare con maggiore forza e finalmente Jova è in concerto, più forte che mai! La gioia, il dolore, l’entusiasmo, la fatica, la determinazione, il sudore, la speranza, gli interventi, laripresa, la fisioterapia, le risate, la disperazione, la voglia, tutto sul palco per questo debutto che ha il forte sapore di una ripartenza di tutto, di un tornare a fiorire.Dopo sette anni dall’ultimonei palazzi dello sport, dopo le estati in spiaggia che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dei live, tornano finalmente le canzoni di Lorenzo con il loro vestito più bello.