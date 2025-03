Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti in concerto infiamma l’Arena Vitrifrigo: “Grazie per avermi aspettato”

Pesaro, 4 marzo 2025 – Fari a forma di margherite che quando si illuminano si trasformano in palme dentro la pancia di un’astronave con mille tentacoli come piccoli Aliens.apre la data zero alle 20,57 con la canzone del cartone “Conan il ragazzo del futuro”. L’arrivo sul palco La scaletta Gli effetti speciali Gli ospiti d’onore I fan scatenati Trent’anni insieme a Jova "Il papà di Lorenzo come testimone di nozze” “Ho già visto 147 concerti di, e non mi fermerò” L’arrivo sul palco Sale sul palco con un frac rosso. Dopo due anni lontano dai concerti resta in silenzio e fermo al centro dei riflettori facendosi abbracciare dagli applausi di unaArena sold out. Sul grande schermo la scritta “Tutti per uno, uno per tutti”. La scaletta Il cantautore apre con “Montecristo”, pezzo che appartiene al suo nuovo album, e dal cielo cala una forma di luce di aereo mentre dietro c’è l’immagine dell’alba del pianeta terra.