Thesocialpost.it - Jovanotti, al via da Pesaro il tour indoor PalaJova 2025: “Che festa, mi fate emozionare”

Leggi su Thesocialpost.it

“E allora cominciamo, dai.”. Con queste paroleha dato il via al suo attesissimo’ dalla Vitrifrigo Arena di, segnando il ritorno sulle scene dopo la lunga pausa forzata seguita al grave incidente in bicicletta a Santo Domingo. Il pubblico, accorso in massa per l’evento, ha accolto il cantautore con calore ed emozione, tributandogli un affetto che ha reso questa serata un’autentica. Il, che toccherà 50 date in tutta Italia, ha già registrato 37 sold out, dimostrando quanto fosse atteso il ritorno di Lorenzo Cherubini.Leggi anche:sul tradimento di Francesca Valiani: “Mi misi in discussione”Uno spettacolo essenziale ma travolgenteDopo sette anni senza esibizioni al chiuso e le grandi kermesse dei Jova Beach Party del 2019 e 2022, il nuovosi presenta come una celebrazione della sua carriera.