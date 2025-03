Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti a Pesaro: “E’ andata strabenissimo, stasera bis”. Video

, 5 marzo 2025 – Una mattinata di sole, di entusiasmo e ringraziamenti.ha infiammato l’Arena Vitrifrigo dinella prima del suo tour: un nuovo show che proprio aè stato provato nelle sue ultime rifiniture dopo le settimane trascorse a Castrocaro a imbastire il Palajova 2025 che toccherà tantissime città italiane. La scaletta 2025 “Una botta pazzesca” Il grazie ai fan L’entusiasmo di chi c’era Il post La scaletta 2025 Lo show parte con una canzone dell’ultimo album, poi si snoda tra intramontabili successi e novità. Il finale è una pietra miliare della cultura musicale italiana. Ecco la scaletta che è stata sperimentata ieri sera aper la prima volta: non è detto che nei prossimi concerti venga replicata senza variazioni, ma certamente l’impalcatura è questa: Montecristo L'ombelico del mondo Mezzogiorno 101 Mi fido di te Una tribù che balla Megamix Come musica Io ti cercherò I love you baby A te Gli immortali Punto Le tasche piene di sassi Ragazza magica Ricordati di vivere Un raggio di sole L'estate addosso Coraggio Il corpo umano Serenata rap Ragazzo fortunato “Una botta pazzesca” "Ho dormito molto poco, si chiama adrenalina.