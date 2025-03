Metropolitanmagazine.it - Jesse Eisenberg ottiene la cittadinanza polacca dopo la vittoria dell’Oscar per “A Real Pain”

è ufficialmente un cittadino polacco. L’attore e regista ha ricevuto ladal presidente Andrzej Duda durante una cerimonia tenutasi a New York martedì, pochi giorniche il suo film “A” ha fatto vincere a Kieran Culkin l’Oscar come miglior attore non protagonista. “Sono incredibilmente onorato“, ha detto. “Questo è un onore che dura una vita e qualcosache attendevo da due decenni“.ha tratto spunto dalla sua vita per scrivere “A”, che segue due cugini americani, interpretati dae Culkin, che fanno un viaggio in Polonia per onorare la loro defunta nonna sopravvissuta all’Olocausto. L’idea è natala morte della sua prozia, fuggita dalla Polonia negli Stati Uniti nel 1938. Le riprese del film in Polonia hanno ispiratoa richiedere la, che è disponibile per coloro che hanno antenati diretti nati nel paese o che vi hanno vissutoil 1920.