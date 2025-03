Sportnews.eu - Jannik Sinner, decisione definitiva: lo farà proprio adesso

Il numero 1 al mondo è al momento fuori dal circuito per scontare i tre mesi di squalifica dopo il patteggiamento con la Wada per il caso Clostebol(Instagram)La sofferenza di non poter competere ma anche la consapevolezza che il peggio è ormai alle spalle. I tre mesi di squalifica didopo il patteggiamento con la Wada per il caso Clostebol sono iniziati e il numero 1 al mondo ha già iniziato il conto alla rovescia verso il 4 maggio, data in cui la sospensione decadrà. Pochi giorni dopo l’azzurro potrà essere di scena agli Internazionali di Roma dove sarà ovviamente acclamatissimo e potrà prepararsi al meglio per il successivo impegno al Roland Garros, uno dei due slam, insieme a Wimbledon, che manca ancora nella sua bacheca.Dove trascorrerà questi mesi?Dove si allenerà il numero 1 al mondo? (Instagram)Il classe 2001 salterà importanti tornei durante questo arco di tempo: gli ultimi due Master 1000 sul cemento di questa prima parte di stagione (Indian Wells e Miami) e i primi due sulla terra a Montecarlo e Madrid.