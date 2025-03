Serieanews.com - Jackpot Torino: 70 milioni di euro arriveranno in estate

Un’calda attende il, tra cessioni importanti e un tesoretto che potrebbe cambiare il destino della squadra: ecco come arrivano 70di: 70diin(AnsaFoto) – serieanews.comCosa faresti con 70-80diin tasca? Questa domanda va girata ale ad Urbano Cairo, che quest’potrebbe ritrovarsi con un gruzzolo del genere. Ma la vera domanda è: come lo userà?La storia recente insegna che ogni anno il Toro si trova davanti allo stesso bivio: cedere i migliori per finanziare il mercato, con l’eterna promessa di rafforzare la squadra. Stavolta, però, la situazione sembra più delicata che mai, con la tifoseria già sul piede di guerra dopo un’, quella scorsa, senza investimenti adeguati.Ad ottobre ilguardava tutti dall’alto, primo in classifica e con un entusiasmo che non si vedeva da anni.