Lanazione.it - Ivan Bruschi, secondo concerto del Festival Musicale Internazionale e Giornata Internazionale dei Diritti della Donna

Arezzo, 5 marzo 2025 – Venerdì 7 marzo alle 21 è in programma alla Casa Museoildel. Protagonista il vincitore del Concorso pianistico di Leeds del 2024, il venticinquenne pianista canadese Jaeden Izik-Dzurko, insignitoMedaglia d’oro Dame Fanny Waterman. Pochi mesi prima del suo trionfo a Leeds, Jaeden è diventato il primo vincitore canadese del Gran Premio in un’edizione strumentale del Concours musical international de Montréal (CMIM) nel maggio 2024. Attualmente Izik-Dzurko studia con Jacob Leuschner alla Hochschule für Musik Detmold e con Benedetto Lupo all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dzurko è stato celebrato da pubblico, critica e compositori per la sua forza comunicativa, la raffinata padronanza tecnica e la maturità artistica.