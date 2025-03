Quotidiano.net - Italiani e notifiche: 80 accessi all'ora causano stress e distrazione

Leggi su Quotidiano.net

Gliaccedono ai propri dispositivi elettronici fino a 80 volte ogni ora per controllare le. Per la maggioranza (92%), secondo una ricerca condotta per Amazon Kindle, questa abitudine porta glia essere frequentemente distratti eati, fino al momento in cui si stendono a letto. La pressione per rimanere connessi, infatti, è costante, con oltre un quarto degli(28%) che ricevefino all'ora di andare a dormire, in media le 23:26. La ricerca, spiega una nota, è stata commissionata in occasione della Giornata Mondiale della Disconnessione che si celebra il 7 marzo, e rivela che l'orario limite entro cui glidovrebbero spegnere lee dedicarsi ad un'attività rilassante sono le 22:26, così da favorire un buon sonno ristoratore.