Oasport.it - Italia in ansia per Mattia Casse: brutta caduta e prova interrotta a Kvitfjell

Fiato sospeso per lo sci alpinono in attesa di conoscere le condizioni didopo laavvenuta stamattina durante la primacronometrata di discesa a, in occasione della terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025. Il velocista azzurro è volato nelle reti della “Olympiabakken“ ed il training ufficiale, per consentire le operazioni di soccorso, è stato interrotto per quasi venti minuti., protagonista sin qui di un’ottima stagione in cui si è anche tolto la soddisfazione della prima vittoria in carriera nel circuito maggiore (superG della Val Gardena), è uscito nel secondo settore della pista norvegese dopo aver realizzato il miglior tempo al primo intermedio. Al momento non emergono notizie ufficiali sulle condizioni del 35enne piemontese, attualmente in corsa per il podio nella Coppa di supergigante.