Israele e Usa contro il piano su Gaza della Lega Araba | Avanti con la visione di Trump

Leggi su Open.online

Stati Uniti ebocciano con effetto praticamente immediato il«alternativo» sul futuroStriscia dielaborato dall’Egitto e approvato ieri dalla. Non è bastato, stando alle prime reazioni, lo sforzo del summit straordinario dei 22 Paesi arabi di disegnare una Striscia senza Hamas – da sostituirsi nei primi mesi con un «comitato di esperti e tecnocrati indipendenti», poi con l’Anp. Né sembra aver smosso le acque la promessa arrivata in contemporanea del vecchio leader Abu Mazen di farsi da parte e far spazio a una nuova leadership (anche nella Striscia) tramite elezioni da indire nel 2026. Al di là dell’opposizione disu una responsabilità dell’Anp sulla futura Striscia, il nodo che divide i Paesi arabi da un lato e Usa eè il destinopopolazione palestinese: impossibile pensare a qualsiasi spostamento forzato dalla loro terra, hanno ribadito i leader; irragionevole non battere tale strada proposta ormai un mese fa da Donald, ribattono Washington e Tel Aviv.