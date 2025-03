Gossipnews.tv - Isola Dei Famosi Cambia Tutto: Ecco Chi Vedremo!

Rivoluzione totale a L’dei: ricordate i nomi proposti di recente? Dimenticateli.chi!Dopo settimane di incertezze, sembra che Mediaset abbia rotto gli indugi: anche quest’anno L’deitornerà in onda. La messa in onda sarebbe fissata per maggio, con alcune sorprese destinate are il volto del reality.I naufraghi sbarcheranno ancora una volta su Canale 5, ma a far parlare è sopratla rivoluzione dietro le quinte. La scorsa edizione ha deluso sul fronte ascolti, e per questo la rete ha deciso di azzerare, ripartendo da un nuovo team di conduzione, opinionisti e inviato.Secondo quanto svelato da TvBlog, il nuovo assetto potrebbe coinvolgere due volti notissimi al pubblico. Il primo è Pierpaolo Pretelli, ex gieffino e conduttore, pronto a sbarcare in Honduras nel ruolo di inviato speciale.