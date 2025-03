Tg24.sky.it - Irruzione e furti nel ristorante inclusivo PizzAut di Milano, le immagini

Incursione durante la notte nela Cassina de’ Pecchi, in provincia di, una pizzeria inclusiva, che sostiene e promuove il lavoro dei ragazzi autistici. A raccontare dell'nel locale è stato Nico Acampora, padre di un bambino con disturbo dello spettro autistico e fondatore di, ricordando che, in questa vicenda, la preoccupazione dei ragazzi era che i ladri non si fossero fatti male. “Sangue sul pavimento, un vetro sfondato, una portata divelta, la cassa buttata all'aria.per rubare poche centinaia di euro. Avete fatto migliaia di euro di danni ma soprattutto avete ferito il nostro cuore.”, scrive Acampora su Facebook mostrando i danni. Poi, aggiunge: “Intanto abbiamo pulito il grosso del sangue, per evitare che i ragazzi subissero un impatto troppo forte.