Lanazione.it - Irene Furiesi, morta al Galluzzo. Strazio e dolore a Tavarnelle: ‘Donna straordinaria’

Firenze, 05 marzo 2025 - La morte diha suscitato grande commozione tra le tante persone che l'hanno conosciuta e amata. Originaria di Montelupo, ma residente da qualche anno aValdipesa, la donna, 37 anni, è rimasta coinvolta in un incidente frontale in una delle gallerie del Bypass delnel primo pomeriggio di ieri. Stava andando a lavoro, all'aeroporto Vespucci di Firenze: lavorava ormai da molti anni come duty officer alla Toscana Aeroporti Handling, la società che si occupa di carico-scarico bagagli e check in. Lo scontro non le ha lasciato scampo. Lascia il marito e due figli gemelli di soli 4 anni. Messaggi di cordoglio stanno raggiungendo la famiglia. Anche il sindaco di BarberinoDavid Baroncelli ha mandato un messaggio di vicinanza ai parenti dida parte di tutta la comunità.