Ilrestodelcarlino.it - IPM -Italian Plastic Machinery : insieme verso un futuro sempre più innovativo

Dalla progettazione, alla realizzazione, ogni macchina nasce e prende vita all’interno dell’azienda lughese, espressione del Made in Italy, che rappresenta un’eccellenzaa nel settore delle macchine per l’estrusione. Un percorso, fatto di sfide, entusiasmo, talento e passione che recentemente è stato protagonista del simposio dal titolo “Stronger Together” organizzato presso la sede di via dell’Artigianato. Occasione nella quale l’azienda lughese guidata dai tre soci fondatori, Claudio Argnani, Bruno Barabani e Silvia Geminiani ha accolto oltre 130 clientii ed esteri. Clienti alla ricerca di qualità, tecnologia, novità e personalizzazioni, elementi chiave per differenziarsi sul mercato, per esserepiù competitivi e stare al passo con i tempi. Oggi le macchine IPM, sono presenti in 124 Paesi, in tutti 5 i continenti.