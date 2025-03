Ilgiorno.it - “Io spero paradiso”, il film dei detenuti coinvolge anche i giocatori del Sondrio Calcio

, 5 marzo 2025 – “Chi avrebbe mai potuto prevedere che dopo solo 6 mesi dall’inizio delle riprese i nostrisarebbero potuti uscire per la prima volta per incontrare Papa Francesco in Vaticano?”. L’affermazione è di Daniele Pignatelli, regista del pluripremiato docu“Io” che il 14 e il 15 marzo sarà all’Excelsior di, venerdì con una proiezione aperta (ingresso libero sino a esaurimento posti) e il videomessaggio di Cristiano, uno dei protagonisti e il sabato con due proiezioni, alle 9 e alle 11, dedicate alle scuole, dove invece Cristiano sarà presente con un permesso speciale, essendo detenuto nel carcere di massima sicurezza di Opera. Fine pena 2031. Qui, con Ciro e Giuseppe, “fine pena mai” producono “con le loro mani un tempo sporche di sangue” ostie che nelle chiese di tutto il mondo vengono consacrate e diventano il corpo di Cristo.