Ilgiorno.it - Io, medico mancato e mai pentito. Pasotti e la fortuna trovata in Cina: "Ora vesto i panni del Rosso Volante"

Leggi su Ilgiorno.it

Era a un passo dal diventare. Con probabile entusiasmo di genitori e familiari. Poi é inciampato nella recitazione. Proprio all’ultimo. E il cinema ha vinto sullo stetoscopio. Non é pero andata male a Giorgio, fra gli attori più amati di quella nidiata arrivata al successo intorno al nuovo millennio. E da allora sempre protagonista fra cinema, tv, teatro. Ed è proprio sul palco che lo si incrocia, venerdì e sabato ospite dell’Oscar di via Lattanzio con “Io, Shakespeare e Pirandello“ di Davide Cavuti. Mosaico drammaturgico. Dal Bardo al Novecento. Dentro e fuori i personaggi, le atmosfere, i monologhi., come mai questo potpourri teatrale? "È uno spettacolo nato dopo il Covid, volevo riavvire soprattutto i ragazzi ai grandi autori, intervallando le loro parole con un po’ di fatti miei e di riflessioni sull’attualità.