Internews24.com - Inzaghi volta pagina dopo Napoli Inter: «Partita simile a quella all’andata, ci sarei voluto arrivare al completo»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «, cial». Così alla vigilia del FeyenoordAlla vigilia di Feyenoord, andata degli Ottavi di Finale di Champions League, Simoneè tornato sul pareggio ottenuto dalla suain campionato contro il.COSA MI PORTO DIETRO DA? – «Di campionato oggi non mi va tanto di parlare, domani c’è unasuper importante.è stata come, risultato e partite simili. Noi eravamo in emergenza, due giocatori importanti come Dimarco e Calhanoglu hanno chiesto il cambio. Abbiamo dato tutto, poi il gol del pareggio è arrivato e probabilmente è stato anche meritato, ma su quell’azione specifica potevamo fare ancora qualcosa di più.