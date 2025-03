Inzaghi prepara Feyenoord-Inter | come può cambiare il 3-5-2 a partita in corso?

Leggi su Ilnerazzurro.it

Questa sera andrà in scena il primo atto della doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League:. Unache arriva in un momento concitato e delicato, sia per gli olandesi di Robin Van Persie (subentrato da poco nella panchina del club di Rotterdam e con tanti infortuni) che per i nerazzurri di Simone.Proprio il tecnico piacentino potrebbe mettere in campo un 3-5-2 inedito e che possa dare la possibilità ditatticamente durante ildel match.Bastoniquinto di centrocampoLa scelta di misterè la solita: il 3-5-2 è il modulo intorno a cui deve muoversi la sua. Lo sarà anche stasera, nellacontro il, nonostante la grande emergenza sulle corsie esterne. Infatti, solo Denzel Dumfries è disponibile tra i cinque esterni di centrocampo.