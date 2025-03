Juventusnews24.com - Inzaghi orgoglioso: «Siamo stati bravi, ogni due giorni e mezzo veniamo giudicati». Poi infiamma citando le sconfitte del Milan

di Redazione JuventusNews24della sua Inter dopo la vittoria contro il Feyenoord: tutte le dichiarazioni dell’allenatoreIntervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Feyenoord Inter, il tecnico dei nerazzurri Simoneha analizzato il successo dei rivali della Juve.LA RISPOSTA DELLA SQUADRA, CHE SEGNALE E’? – «Sapevamo che dovevamo fare una grande partita, siam. Sapevamo che trovavamo una squadra di gamba,a difendere quando era il momento. Il secondo tempocresciuti anche tecnicamente, le loro pressioni non erano più come all’inizio. Abbiamo vinto il primo round, giusto godersi la prestazione ma manca il secondo round a San Siro. Prima avremo un’altra gara, dobbiamo andare avanti sapendo il nostro percorso qual è, in Champions, in campionato e in Coppa Italia.