Inter-news.it - Inzaghi: «Inter ha vinto primo tempo, ora il secondo. Bastoni? Ciò che vogliamo vedere»

Leggi su Inter-news.it

Simonesi è così espresso al termine di Feyenoord-, sfida vinta dalla squadra con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Marcus Thuram e Lautaro Martinez.IL COMMENTO – Simonesi è pronunciato a Prime Video nel post-partita di Feyenoord-, matchdai nerazzurri per 2-0. Di seguito le sue parole: «I ragazzi sono stati bravi, non era semplice farlo in questo stadio. Sapevamo che ci sarebbe stato il rischio di soffrire, però siamo stati in grado di evitarlo. Ora ci saranno delle insidie, nella gara di ritorno, però per la prestazione di stasera voglio fare i complimenti ai miei calciatori».su vari temi relativi a Feyenoord-L’ELOGIO –ha poi proseguito: «Asllani e Zielinski? Non ho mai avuto dubbi su di loro. Avevano giocato Calha e Mkhitaryan contro il Napoli, ho deciso di cambiarli proprio in vista dei prossimi impegni.