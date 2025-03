Inter-news.it - Inzaghi: «Inter, ecco chi recupera! Non gestiamo energie»

Può sorrideredopo Feyenoord-, vista la vittoria per 0-2 e il ritorno al gol dei due attaccanti titolari. In conferenza stampa, dal de Kuip, l’allenatore valuta cosa lasci il successo.CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA FEYENOORD-Come valuta l’attacco? Sono tornati a segno i due titolari.Gli attaccanti sono importantissimi per noi, anche quelli subentrati. In campionato abbiamo anche Correa, Thuram sta convivendo con un problema e il dolore non gli è ancora scomparso del tutto. Però sta lavorando bene. Sugli esterni Acerbi, Bastoni e Bisseck quando è entrato sono stati bravissimi, anche per la disponibilità che hanno dato. Non era una partita semplice: abbiamo vinto il primo round, il secondo sarà a San Siro ma prima c’è una partita da preparare in quarantotto ore.De Vrij infortunato?No, si sentiva un po’ affaticato.