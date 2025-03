Inter-news.it - Inzaghi: «Grazie ai tifosi, li abbiamo sentiti nonostante la musica techno!»

Leggi su Inter-news.it

Feyenoord-Inter finisce 0-2 eè soddisfatto del fatto di aver ottenuto una vittoria nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, in una situazione non certo facile per le tante assenze. Il suo commento affidato a Inter TV.LE PAROLE DEL TECNICO – Questa l’intervista di Simonedopo lo 0-2 di Feyenoord-Inter: «Tanto, i ragazzi hanno fatto un’ottima partita in una situazione non semplice.vinto il primo round, ma ci sarà il secondo e prima una partita importantissima di campionato. Dovremo essere bravi ad approcciare nel modo giusto, comefatto stasera. Sapremo che ci saranno dei momenti anche a San Siro dove soffrire, cercheremo di essere lucidi».Inter in emergenza,contento della situazioneGESTITO BENE –valuta come i sostituti degli assenti hanno reagito in Feyenoord-Inter: «Recuperare giocatori? Quella è la speranza.