Calciomercato.it - Inzaghi e il bivio Champions: decisione presa sul futuro

Leggi su Calciomercato.it

Simonee l’Inter all’assalto dellaLeague, qualeper il tecnico nerazzurro? Emerge un verdetto chiaroNonostante un andamento non entusiasmante nell’ultimo mese, l’Inter si èla vetta della classifica. Essere in pole position in questa fase della stagione è sempre un fattore positivo, i nerazzurri puntano a confermarsi campioni d’Italia, ma la missione non si annuncia facile, con una classifica corta, che potrebbe rimettere in corsa oltre a Napoli e Atalanta anche la Juventus. Ma almeno per qualche ora, ci sarà qualcos’altro a cui pensare, di altrettanto importante.e ilsul– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Si ritorna in campo inLeague, con l’obiettivo di fare più strada possibile, provando ad arrivare fino in fondo.