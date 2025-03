Calciomercato.it - Inzaghi chiaro: “Siamo giudicati ogni due giorni, devo fare scelte”

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico nerazzurro parla al termine della partita contro il Feyenoord al termine del match d’andataChampions League: l’Inter di Simonesi aggiudica il primo round della sfida contro il Feyenoord. I nerazzurri superano gli olandesi in trasferta 0-2 e ora guardano con fiducia al ritorno a San Siro.Feyenoord-Inter, parla Simone(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico interista ha parlato al termine del match ai microfoni di ‘Prime Video’: “I difensori sono stati bravissimi come reparto. Non era semplice in uno stadio così caldo.stati uniti, abbiamo superato il momento difficile e sono molto soddisfatto dei ragazzi”. Su Asllani e Zielinski: “Hanno fatto quello che volevo, hanno fatto una grande gara, ho cercato di cambiare e non stravolgere. Dobbiamo continuare così”.