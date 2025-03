Internews24.com - Inzaghi, che frecciata a Conte e alle rivali: «Inter in corsa su 3 competizioni? Non ci piace guardare gli altri che giocano!»

di Redazione, che: «insu 3? Non cigliche!». La risposta in conferenzaNel corso della conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord, Simonesi è tolto alcuni sassolini dscarpe, lanciando una frecciatina probabilmente rivolta al tecnico del Napoli, Antonio, o comunqueche man mano sono state eliminate da almeno una delle coppe europee o italiane.SONO PIU’ LE MOTIVAZIONI PER ESSERE IN TUTTE LEO PIU’ LE PREOCCUPAZIONI PER LE TROPPE PARTITE? – «È una grandissima soddisfazione, non cigliche: ho fatto così i tre anni qua, ho fatto lo stesso alla Lazio. Non si ragiona, si lavora e si cerca di dare soddisfazioni alla nostra società e ai nostri tifosi.