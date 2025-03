Inter-news.it - Inzaghi: «Bastoni, posizione duplice! Feyenoord, una dote in casa!»

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha così parlato a Prime Video prima del fischio d'inizio di Feyenoord-Inter: «Non sarà una partita semplice, sappiamo di dover fare una grande partita. Bastoni giocherà un po' più largo rispetto al solito, ma ci saranno dei momenti in cui difenderà a 4 con la squadra. Il Feyenoord disputa partite molto intense, in casa, ma noi dovremo essere bravi nell'arco della partita. Il nostro compito sarà quello di rispondere con la stessa intensità».