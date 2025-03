Rompipallone.it - Inter: rinforzo per Inzaghi, arriva dalla Liga

In viale della Liberazione si lavora per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico. Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per i nerazzurriL’vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione, ma la dirigenza sta lavorando per individuare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico la prossima stagione. Oaktree ha dato delle indicazioni molto importante. Durante il calciomercato estivo ci sarà la necessità di andare a svecchiare la rosa a disposizione die per questo motivo bisognerà muoversi sin da subito per andare ad anticipare la concorrenza.Secondo le informazioni di fichajes.net, l’in ottica calciomercato estivo avrebbero messo nel mirino un giocatore della. Il profilo rispecchia alla perfezione le indicazioni dateproprietà americana e per questo motivo un tentativo lo si potrebbe fare soprattutto in caso di addio di Dumfries.