Inter, quattro assenze che pesano! I tempi di recupero

Simone Inzaghi prepara l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. I nerazzurri arrivano in Olanda connel reparto degli esterni. Oggi, Alessandro Bastoni sulle fasce.– Mentre l’si gioca gli ottavi di Champions League contro il Feyenoord, ad Appiano Gentile lo staff medico continua a monitorare con attenzione gli infortunati che sono rimasti a Milano. Il reparto messo peggio, se si esclude l’assenza di Yann Sommer in porta, è quello degli esterni, con Simone Inzaghi che si ritrova con il solo Denzel Dumfries a disposizione. Federico Dimarco, dopo i controlli a Rozzano, ha riportato un problema muscolare che lo terrà fuori per circa tre settimane e quindi assente contro Feyenoord e Monza e Atalanta in Serie A. Stesso discorso anche per Matteo Darmian, fermo per una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra.