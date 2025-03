Calciomercato.it - Inter, Marotta e l’annuncio sul nuovo stadio: “Siamo pronti”

Leggi su Calciomercato.it

Ilmilanese tra i temi affrontati dal presidente dell’, pochi minuti prima della sfida di Champions League dei campioni d’Italia contro il Feyenoord.L’Europa chiama, l’deve rispondere. Nerazzurri attesi dalla trasferta di Rotterdam con il Feyenoord, gara delicata. Gli olandesi hanno fatto fuori il Milan nel turno precedente e si segnalano come avversari davvero rognosi e da non sottovalutare. Passaggio fondamentale per avanzare in Champions League, per i campioni d’Italia, al netto delle difficoltà delle ultime partite in termini di condizione fisica e infortuni.sul: “” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Il presidente Beppe, però, mostra grande sicurezza nelle potenzialità dei suoi giocatori e della guida tecnica e manifesta ottimismo per il doppio confronto.