Inter ipoteca sui quarti | Inzaghi ritrova la ThuLa

L'mette un'sul passaggio aidi Champions League. Il 2-0 rifilato al Feyenoord a Rotterdam nell'andata degli ottavi sa molto di sentenza, in vista del ritorno al Meazza. A testa bassa, al triplice fischio, i ragazzi di Van Persie vanno a salutare i tifosi presenti al "De Kuip", che speravano in una replica del successo conseguito sul Milan. L'avvio sprint che aveva messo in difficoltà i rossoneri viene contenuto dagli ospiti, stavolta. Giusto un paio di buoniventi in chiusura di Josep Martinez e di Dumfries, un fattore sui due lati del campo. C'è anche l'olandese nell'azione che porta alla rete di Thuram, tramite assist di Barella, che disegna una parabolacettata d'esterno dall'attaccante francese. Lo svantaggio spegne gli ardori degli olandesi e mette sui giusti binari l', che sfiora subito il 2-0 con Lautaro e poi lo segna davvero, sempre col capitano argentino, da oggi miglior marcatore in Champions League del club con 18 reti.