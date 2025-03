Tvplay.it - Inter, annuncio a sorpresa: sembrava tutto fatto, cambiano i piani

Leggi su Tvplay.it

L’sta preparando quella che sarà la squadra del futuro: in queste ore è arrivato unche cambia radicalmente idel club. La corsa Scudetto è ancora molto lunga. L’è in cima alla classifica della Serie A, ma l’ultimo scontro diretto contro il Napoli ha chiarito in maniera forte quanto anche gli azzurri non vogliano mollare terreno e siano pronti a dareper lottare fino alla fine. Certo, molto dipenderà ancora dal calendario, ed in questo senso la squadra nerazzurra avrà molto da lavorerà.Simone Inzaghi, allenatore dell’, pensieroso a bordocampo (LaPresse) TvPlay.itC’è da onorare la Coppa Italia, giocarsela in Champions League ed ovviamente cercare ilperper andare fino in fondo e tentare l’assalto allo Scudetto. Il Napoli, come noto, non ha di questi problemi, considerando che lo scorso anno è rimasto fuori praticamente da qualsiasi competizione.