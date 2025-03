Serieanews.com - Inter, addio ad un big di Inzaghi: pioggia di milioni e va in Premier League

, saràad un big:diin arrivo per l’, il calciatore va inad un big didie va in– SerieAnewsL’è attualmente in testa alla Serie A, con un punto di vantaggio sul Napoli e una partita che ha il sapore di un crocevia fondamentale per il proseguo della stagione. Nella scorsa giornata di campionato, infatti, i nerazzurri hanno pareggiato contro il Napoli, risultato che ha permesso loro di mantenere la leadership.Ma non è solo il campionato ad attirare l’attenzione dei tifosiisti: stasera la squadra di Simonescenderà in campo per l’andata degli ottavi di finale di Championscontro il Feyenoord, un appuntamento che potrebbe decidere la stagione europea del club.Se da un lato l’guarda con ambizione agli impegni sportivi, dall’altro c’è anche una questione di mercato che potrebbe scuotere l’ambiente: si parla infatti di una possibile partenza di uno dei giocatori che ha dato un contributo importante alla squadra, ma che non sembra aver trovato pienamente spazio sotto la gestione di