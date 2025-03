Insediato il comitato per le celebrazioni del bicentenario collodiano

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Si sono riuniti domenica 2 marzo alle Giubbe Rosse in Firenze i sostenitori e aderenti alper il.I presenti hanno approvato la presidenza dela Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e particolarmente coinvolto in questo progetto di eventi per ricordare la nascita di Carlo Lorenzini Collodi nel 1826. Infatti il presidente Giani è nato a San Miniato Basso che fino a 100 anni fa aveva il nome di Pinocchio, come riportato su carte geografiche dell’epoca e numerosi documenti.La vicepresidenza va a Giuseppe Garbarino, che coordinerà la promozione dei numerosi e interessanti progetti sinteticamente esposti ai numerosi presenti, arrivati per l’occasione anche da fuori Firenze.Da segnalare i nomi dei presidenti onorari, il marchese Lionardo Ginori Lisci, il professor Giovanni Cipriani e naturalmente Paola Lorenzini, discendente di Ippolito, fratello del noto Collodi.