Leggioggi.it - Inps e influencer: codice ATECO e regole su contributi e pensioni dei content creator

Leggi su Leggioggi.it

L’ha deciso di mettere ordine al mondo dei, figure ormai centrali nell’economia digitale, ma finora prive di un inquadramento previdenziale chiaro. Il loro è ormai a tutti gli effetti un lavoro, remunerato, e che spesso porta ingenti guadagni. Con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, l’istituto ha definito i criteri per l’iscrizione e il versamento deidi chi guadagna attraverso piattaforme digitali come YouTube, Instagram, TikTok e Twitch, chiarendone i profili previdenziali e i conseguenti obblighivi.A seconda delle modalità di lavoro e della tipologia di guadagno, ipotranno essere inquadrati come lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata, o rientrare nel FondoLavoratori dello Spettacolo (FPLS), come accade per attori e registi.