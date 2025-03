Quotidiano.net - Inps: Dettagli sul Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza

L'fornisce, con una circolare emanata oggi, isuldi, il contributo economico destinato a sostenere ledi, dopo il decreto del ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, in collaborazione con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il ministro dell'Economia e delle finanze. Ildioffre un supporto economico massimo di 500 euro mensili, per un periodo di 12 mesi, alledi, con o senza figli, che sono seguite da centri antiriconosciuti e servizi sociali. Questo contributo è compatibile con altri strumenti di sostegno, come l'assegno di inclusione. Leche non hanno ricevuto il contributo a causa di insufficienza di budget possono ripresentare la loro domanda dal 5 marzo al 18 aprile 2025.