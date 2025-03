Juventusnews24.com - Infortunio Renato Veiga, nuovi aggiornamenti dopo l’allenamento di oggi. Cosa filtra sul suo recupero verso Juve Atalanta

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridonodierno: il difensore ha svolto un lavoro differenziato. Le ultimeArrivanodalla Continassala ripresa degli allenamenti, in particolare sull’infortunato. Come appreso dantusnews24, il difensore portoghese ha svolto un lavoro differenziato al JTC.Il bianconero non è ancora rientrato in gruppo, decisivi saranno i progressi dei prossimi giorniil big match contro l’rimane in dubbio per la sfida di domenica in programma all’Allianz Stadium.Leggi suntusnews24.com