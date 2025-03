Juventusnews24.com - Infortunio Renato Veiga, decisivo il provino di venerdì! Cosa filtra verso Juve Atalanta: le sue condizioni

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Renato Veiga, attualmente fermo ai box per recuperare dall'ultimo problema fisico. Non è da escludere possa farcela per il prossimo match contro l'Atalanta. In tal senso secondo il quotidiano per il difensore portoghese arrivato dal Chelsea in prestito secco sarà decisivo il provino che lo staff della Juventus ha in programma per lui nella giornata di venerdì.