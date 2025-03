Inter-news.it - Infortuni Inter, un paio di rientri! Tra Monza e Atalanta altri 2? – TS

Leggi su Inter-news.it

Oggi l’gioca a Rotterdam contro il Feyenoord, ma deve fare i conti anche con la questione. Due sono rientrati già per la sfida di Champions League. Mentredue potrebbero farlo tra. Le ultime da Tuttosport suglidell’.ULTIME – Capitolodifficile da decifrare per Simone Inzaghi, che oggi giocherà a Rotterdam contro il Feyenoord praticamente con un solo esterno a disposizione, ossia Denzel Dumfries. Per il resto tutti infortunati e rimasti in quel di Milano a curarsi e tifare per la Beneamata. A proposito di Milano, rispetto alle trasferte europee precedenti, questa volta l’ritornerà immediatamente in Italia, perché prenderà il volo da Rotterdam già al termine dell’andata contro il Feyenoord al de Kuip. Una buona notizia per Inzaghi, visto che sabato ci sarà la sfida di campionato contro il