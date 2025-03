Juventusnews24.com - Infortunati Juve: da Renato Veiga a Conceicao, chi recupera e chi no per il big match con l’Atalanta. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: da, chie chi no per il bigcon. Tutti gli ultimissimi aggiornamentiL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazionein casain vista della prossima super sfida domenica all’Allianz Stadium contro.Stando a quanto riportato dal quotidiano i bianconeri saranno ancora privi di, Savona e Douglas Luiz. Resta in dubbio: sarà decisivo il provino di venerdì per rivederlo in panchina.Leggi suntusnews24.com