Infortunati Inter, le condizioni di Zalewski e Carlos Augusto: ecco cosa filtra

di Redazione, lediin vista dei prossimi impegni nerazzurriCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulledi, ancorain casa– «Capitolo: recuperato anche il terzo portiere Di Gennaro, ieri, non partiti per i Paesi Bassi, hanno svolto un personalizzato. Il brasiliano potrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni ed essere così a disposizione di Inzaghi per la partita, da ex, col Monza. Per il polacco invece tempi più lunghi, visto che l’ex Roma sarà presumibilmente di nuovo abile e arruolabile per Atalanta-, ultima gara prima della sosta per le nazionali (anche Dimarco vorrebbe giocare a Bergamo, ma resta un’ipotesi assai complicata).