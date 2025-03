Internews24.com - Infortunati Inter, il punto in vista del Monza: Inzaghi recupera una pedina fondamentale

di Redazione, ilsull’infermeria indella prossima partita di campionato contro il: C’è un recupero molto importante perSecondo quanto riportato da Pasquale Guarro sul suo profilo X, ci sarebbero importanti novità per quanto riguarda la situazione infortuni in casa. Indella prossima partita contro il, il tecnico dell’, Simone, può tirare un sospiro di sollievo grazie al recupero di un giocatore chiave. L’emergenza infortuni ha colpito la squadra in modo significativo, con diversi calciatori costretti ai box. L’, che ha già affrontato diverse assenze significative, cercherà di utilizzare al meglio i suoi giocatori disponibili, e il ritorno di questachiave per lo scacchiere tattico disarà sicuramente un passo importante nel rafforzare le opzioni di scelta della formazione.