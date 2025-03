Ilrestodelcarlino.it - Infissi Group

La società, nata nel 2016, è riconosciuta oggi come uno dei maggiori riferimenti nel settore della fornitura e installazione dei sistemi di chiusura (, oscuranti, sistemi di design, porte da interno, sicurezza e outdoor). L’azienda opera solo con personale dipendente altamente specializzato e coordinato per allinearsi alle elevate aspettative del cliente. Oggi la società conta 29 dipendenti, un fatturato negli ultimi 3 anni sempre superiore ai 6 milioni di euro, confermati anche nel 2024 non risentendo, rispetto al mercato, del calo di ordinativi derivanti dalla mancata conferma dei bonus edilizi. La scelta di avvalersi di solo personale proprio deriva dalla consapevolezza che è l’unica modalità operativa per garantire ai clienti elevati standard di qualità per la fornitura, installazione, collaudo di manufatti del comparto casa.