Ilrestodelcarlino.it - Infissi Group, taglio del nastro. Ecco il nuovo showroom

Con un cocktail party, accompagnato da dj set,ha inaugurato ilin via del Lavoro 53/4, a Casalecchio. Ampie superfici espositive e un team di esperti hanno accolto oltre duecento ospiti che hanno ammirato nei dettagli e toccato con mano la ricerca di eleganza e funzionalità delle soluzioni innovative esposte con un allestimento d’eccezione dedicato all’evento inaugurale., nata nel 2016 e attiva nella promozione e nel sostegno delle realtà sportive bolognesi e sponsor e premium partner del Bologna Football Club 1909, è riconosciuta oggi come uno dei maggiori riferimenti nel settore della fornitura e installazione dei sistemi di chiusura. La società conta 29 dipendenti, un fatturato negli ultimi 3 anni sempre superiore ai 6 milioni di euro, confermati anche nel 2024 e il suo obiettivo per il triennio 2025-2027 è la crescita dell’organico tecnico, commerciale e amministrativo, l’apertura di due nuovi punti vendita, uno spazio tecnico-formativo rivolto ai professionisti del settore e il superamento dei 10 milioni di euro di fatturato.